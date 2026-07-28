Consiglio federale FIGC riflettori sul Club Italia | Chiellini si sfila dalla corsa a direttore tecnico

Il Consiglio federale della FIGC si è riunito alle 12 per discutere diverse questioni, tra cui il possibile ritiro di Paolo Maldini e Leonardo dalle rispettive cariche. Sul tavolo anche l’organico della Serie C e le date dei campionati 2026-2027. Nel corso della riunione, Giorgio Chiellini ha deciso di non candidarsi come direttore tecnico. Focus anche sul Club Italia, con attenzione alle future strategie e alle nomine in agenda.

La riunione è iniziata alle ore 12. Sul tavolo il possibile passo indietro di Paolo Maldini e Leonardo, l’organico della Serie C e le date dei campionati 20262027. È iniziato alle ore 12 il Consiglio federale della FIGC, chiamato ad affrontare diversi temi riguardanti l’organizzazione del calcio italiano e la prossima stagione sportiva. Giovanni Malagò è arrivato nella sede federale intorno alle 9.30. Il numero uno del calcio italiano non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a scherzare brevemente con i cronisti presenti. Tra gli argomenti destinati a occupare una parte centrale della riunione figura l’organigramma del Club Italia. Si attende infatti l’ufficialità del passo indietro del direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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