Paolo Maldini nuovo Direttore Tecnico della Figc e presidente di Club Italia

Da sport.quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione italiana calcio, confermando la sua disponibilità dopo aver sciolto le ultime riserve. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal nuovo presidente della Federcalcio. Maldini assumerà anche la presidenza di Club Italia.

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Roma, 11 luglio 2026 - Adesso sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’ufficialità: Paolo Maldini ha sciolto le ultime riserve e ha accettato la proposta del nuovo presidente di Figc Giovanni Malagò di diventare il Direttore Tecnico della Federazione. C’è però anche una grande novità: ad affiancare Maldini - che sarà anche il Presidente di “Club Italia” - ci sarà  Leonardo, ex compagno di Maldini al Milan ed ex allenatore e dirigente dei rossoneri e di Inter e Paris Saint-Germain. Il brasiliano ricoprirà ila ruolo di Advisor. Ad annunciare questo nuovo doppio ingresso in Federazione è stato lo stesso numero uno Federale Malagò, che nelle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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