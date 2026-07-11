paolo maldini nuovo direttore tecnico della figc e presidente di club italia

Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione italiana calcio, confermando la sua disponibilità dopo aver sciolto le ultime riserve. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal nuovo presidente della Federcalcio. Maldini assumerà anche la presidenza di Club Italia.

Roma, 11 luglio 2026 - Adesso sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’ufficialità: Paolo Maldini ha sciolto le ultime riserve e ha accettato la proposta del nuovo presidente di Figc Giovanni Malagò di diventare il Direttore Tecnico della Federazione. C’è però anche una grande novità: ad affiancare Maldini - che sarà anche il Presidente di “Club Italia” - ci sarà Leonardo, ex compagno di Maldini al Milan ed ex allenatore e dirigente dei rossoneri e di Inter e Paris Saint-Germain. Il brasiliano ricoprirà ila ruolo di Advisor. Ad annunciare questo nuovo doppio ingresso in Federazione è stato lo stesso numero uno Federale Malagò, che nelle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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Paolo Maldini ha detto sì: sarà direttore tecnico della Nazionale e presidente club Italia Maldini ha accettato la proposta del neo presidente federale Giovanni Malagò di diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. Insieme a lui arriva anche x.com

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