Con il caldo estivo c’è un posto a Roma dove trovare fresco e un panorama da sogno

A Roma, le temperature estive stanno raggiungendo livelli elevati, con giornate torride e temperature che rendono difficile camminare durante le ore più calde. Il caldo intenso caratterizza l’estate 2026, costringendo molte persone a cercare soluzioni per trovare refrigerio. Un luogo che permette di godere di un panorama e di un po’ di frescura si trova in una zona della città. La situazione climatica si mantiene stabile con temperature che superano frequentemente i livelli di guardia.

A Roma l’ estate 2026 si sta facendo sentire con giornate torride, temperature elevate e un caldo che rende faticoso persino passeggiare nelle ore centrali. Chi rimane in città non può quindi far altro che andare alla ricerca luoghi ombreggiati nei quali concedersi una pausa, respirare e ammirare la Capitale da una prospettiva speciale. E non tutti sanno che esiste un angolo verde capace di unire refrigerio, tranquillità e una vista da sogno, particolarmente suggestiva quando il sole comincia a calare. Ma qual è il posto più fresco di Roma? LEGGI ANCHE: Milano celebra i 30 anni della ricostruzione del PAC: in mostra il progetto di Ignazio Gardella Il posto più fresco di Roma è Parco Savello, il Giardino degli Aranci. 🔗 Leggi su Funweek.it

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