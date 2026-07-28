Commercio extra Ue l’import cresce del 18,5% | dove esporta di più l’Italia e cosa
A giugno 2026, le esportazioni italiane verso i paesi extra Ue sono aumentate del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le importazioni, invece, sono cresciute più rapidamente, principalmente a causa dell’aumento degli acquisti di energia. Nonostante un rallentamento delle esportazioni su base mensile, il commercio con i paesi fuori dall’Unione europea continua a registrare incrementi significativi. I principali mercati di destinazione e origine rimangono quelli in Nord America, Asia e Medio Oriente.
A giugno 2026 il commercio dell’Italia con i Paesi fuori dall’Unione europea viaggia a due velocità. Le esportazioni rallentano su base mensile, ma le importazioni continuano a correre, spinte soprattutto dagli acquisti di energia. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall’Istat sull’interscambio con i Paesi extra Ue. Il quadro congiunturale. Nel mese di giugno l’export verso i mercati extra Ue registra una flessione congiunturale del 4%, mentre l’import cresce dell’1,3%. Un dato che va letto con una precisazione: la contrazione risente in parte delle vendite di mezzi di navigazione marittima registrate a maggio 2026 e a giugno 2025. Si tratta di operazioni di elevato valore che tendono a influenzare il confronto mensile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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