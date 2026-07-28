Commercio extra Ue l’import cresce del 18,5% | dove esporta di più l’Italia e cosa

Notizia in breve

A giugno 2026, le esportazioni italiane verso i paesi extra Ue sono aumentate del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le importazioni, invece, sono cresciute più rapidamente, principalmente a causa dell’aumento degli acquisti di energia. Nonostante un rallentamento delle esportazioni su base mensile, il commercio con i paesi fuori dall’Unione europea continua a registrare incrementi significativi. I principali mercati di destinazione e origine rimangono quelli in Nord America, Asia e Medio Oriente.