Come e quanto giocherà Modri? nel Milan? Ecco la spiegazione di Amorim

Il tecnico del Milan ha confermato in conferenza stampa a Perth che il centrocampista croato giocherà e sarà importante sia in campo che fuori durante la stagione. Non sono state fornite cifre precise sulla sua presenza in campo, ma si sottolinea la fiducia del tecnico nel suo contributo complessivo alla squadra. Nessuna indicazione su eventuali limitazioni o piani specifici per il suo utilizzo.

Conferenza stampa, questa mattina, a Perth per il tecnico dei rossoneri. Confida molto nell'apporto del croato in campo e fuori in questa stagione. Il motivo Come e quanto giocherà Modric nel Milan? Ecco la spiegazione di Amorim Milan, Amorim: "Leão? Nostro finché non cambia nulla. Modric ha esperienza e qualità" Mercato Milan LIVE Addio Karetsas, arriva Diawara. Incontro con il Fenerbahçe per Leão Maignan cancella il Milan da Instagram, ma il club è tranquillo sulla sua permanenza. Il motivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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