Il nuovo Milan di Amorim prende forma Da Gila a Ramos | ecco come giocherà
Il Milan si prepara alla stagione 2026-2027 con Ruben Amorim alla guida e potrebbe schierare Gila e Gonçalo Ramos in attacco. La formazione rossonera sta definendo il suo assetto, con l’obiettivo di integrare i nuovi acquisti nel sistema di gioco. La strategia prevede un modulo che valorizza le caratteristiche degli ultimi arrivi, puntando a una squadra più offensiva rispetto alle stagioni precedenti. La rosa e le possibili scelte tattiche sono ancora in fase di definizione.
Il nuovo Milan di Ruben Amorim prende forma. Da Gila a Gonçalo Ramos: ecco come potrebbe giocare il club rossonero nella stagione 20262027. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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ECCO COME SARÀ IL NUOVO MILAN DI AMORIM! MERCATO DA +100 MILIONI
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Temi più discussi: Mario Gila al Milan: il muro di Amorim prende forma; Missione Amorim: gruppo e giovani per (ri)fare grande il Milan; AMORIM: QUALITÀ E VITTORIE, CREDO NEL PROGETTO; Amorim si presenta al popolo rossonero: Mi sento a casa. Qui per vincere, non per evitare di perdere.
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