Il nuovo Milan di Amorim prende forma Da Gila a Ramos | ecco come giocherà

Notizia in breve

Il Milan si prepara alla stagione 2026-2027 con Ruben Amorim alla guida e potrebbe schierare Gila e Gonçalo Ramos in attacco. La formazione rossonera sta definendo il suo assetto, con l’obiettivo di integrare i nuovi acquisti nel sistema di gioco. La strategia prevede un modulo che valorizza le caratteristiche degli ultimi arrivi, puntando a una squadra più offensiva rispetto alle stagioni precedenti. La rosa e le possibili scelte tattiche sono ancora in fase di definizione.