Dopo cinque mesi di attesa, un paziente ha ricevuto una chiamata dal Cup, subito dopo la pubblicazione di un articolo. La sua richiesta di visita era rimasta senza risposta per tutto quel tempo, e solo ora, grazie alla pubblicazione, è stato possibile ottenere un appuntamento. Il paziente ha commentato che la presa in carico sanitaria, una volta richiesta, sembra essere stata dimenticata e ora si è finalmente trovato un posto per la visita di cui aveva bisogno.

Macerata, 28 luglio 2026 – “ Appena uscito l’articolo, si è trovato il posto per la visita di cui avevo bisogno”. Giancarlo Copponi racconta la seconda puntata della sua disavventura sanitaria. Il 13 febbraio scorso aveva provato a prenotare una visita oculistica, ma nonostante svariati tentativi l’unico risultato era stata la presa in carico, cioè la risposta automatica per mail dell’Ast, con l’assicurazione che presto sarebbe stato richiamato per l’appuntamento. Cinque mesi senza notizie. Passati cinque mesi senza notizie, ieri Copponi aveva segnalato su queste pagine la vicenda. E nella tarda mattinata di ieri, il Cup lo ha chiamato: appuntamento il 3 agosto a San Severino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque mesi di attesa per un esame, Giancarlo: “Chiamato dal Cup dopo l’articolo. La presa in carico è il dimenticatoio”

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