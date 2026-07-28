Cinema e immagini per la scuola 2026 domande aperte fino al 18 settembre | pubblicate le FAQ

Le domande per gli Avvisi 2026 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola sono aperte fino alle 15 del 18 settembre 2026. Sono state pubblicate le FAQ per chiarire i dubbi sui requisiti e le modalità di partecipazione. La scadenza per presentare le candidature è quindi fissata a metà settembre. Le domande devono essere inviate entro questa data per poter accedere ai finanziamenti previsti dal bando.

Sono aperte le candidature agli Avvisi 2026 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 15 del 18 settembre 2026. Sono state inoltre pubblicate le FAQ relative all’Avviso per la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche, adottato con il decreto congiunto MIC-MIM n. 2047 del 1° luglio 2026. I progetti possono essere rivolti esclusivamente agli studenti e al personale delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. Ogni istituzione scolastica può partecipare a una sola proposta, alternativamente come soggetto proponente oppure come scuola appartenente a una rete. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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