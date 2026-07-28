Ciclismo Èlite e Under 23 La Maltinti rompe il tabù Impresa di Bolognesi

Il gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca Cambiano ha ottenuto la sua prima vittoria in una gara di ciclismo per le categorie Elite e Under 23, dopo un lungo periodo senza successi. La vittoria è stata realizzata da Bolognesi, che ha concluso la corsa con un risultato positivo. La competizione si è svolta sabato scorso, segnando un momento importante per il team.

Il lungo digiuno per il gruppo sportivo empolese Maltinti Lampadari Banca Cambiano, in fatto di vittorie, è finalmente finito sabato scorso in Veneto. È stato il non ancora diciannovenne riminese Filippo Bolognesi (compirà gli anni il prossimo 13 agosto) ad offrire alla società di via Carraia di Roberto e Cristina Maltinti, diretta da Leonardo Scarselli e Tiziano Antonini, l’atteso successo. Una vittoria che arriva dopo due anni, nove mesi e 23 giorni, dal quel 2 ottobre 2023 che vide l’affermazione del corridore olandese Jan Eduard Daan Hoeks sul traguardo aretino di Castiglion Fibocchi. Da quel giorno la Maltinti Lampadari Banca Cambiano ha conseguito titoli regionali in linea ed a cronometro in salita, ma grazie solo ai piazzamenti ottenuti senza salire sul gradino più alto del podio per avere vinto la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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