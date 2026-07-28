Un incendio si è sviluppato nella regione di Evros, nel nord-est della Grecia, e sull’isola di Paros nelle Cicladi. Le fiamme sono di dimensioni contenute rispetto ai grandi roghi ancora attivi in Francia e Spagna. Sul posto operano squadre di vigili del fuoco e mezzi antincendio, senza segnalare evacuazioni o danni significativi. Le fiamme interessano aree boschive e zone rurali, mentre le autorità monitorano la situazione attentamente.

Ci sono incendi anche in Grecia, nella regione continentale di Evros, nel nord est, e sull’isola delle Cicladi Paros, nota destinazione turistica: al momento le dimensioni dei roghi sono molto più contenute rispetto a quelle dei grandi incendi in Francia e Spagna, in corso da giorni. Ma una parte dei residenti delle zone colpite è stata evacuata come misura precauzionale e le condizioni meteorologiche e le alte temperature potrebbero favorire la propagazione delle fiamme. Nella regione di Evros l’area più colpita è quella di Lavara, vicino al confine con la Turchia, mentre a Paros sono stati evacuati cinque piccoli centri abitati: Agios Charalambos, Kambi, Bougados, Aneratzia e Kamari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono incendi anche in Grecia, al confine con la Turchia e sull’isola di Paros

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