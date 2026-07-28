Giorgio Chiellini ha dichiarato di essere felice alla Juventus e di supportare il direttore generale del club. Ha negato di essere interessato a un ruolo come direttore tecnico della Nazionale italiana, precisando di non avere intenzioni di lasciare il suo incarico attuale. Chiellini si trovava presso la sede della FIGC, dove si è svolto il consiglio federale alle 12. Attualmente ricopre il ruolo di dirigente del club e consigliere federale in quota Lega.

Giorgio Chiellini chiude la porta alla Nazionale: “Sto bene alla Juventus”. L’ex difensore bianconero, oggi dirigente del club e consigliere federale in quota Lega, ha smentito ogni ipotesi di un suo approdo come direttore tecnico della Nazionale italiana, affermandolo all’ingresso della sede FIGC dove era convocato il consiglio federale delle 12. Il suo nome era circolato il giorno precedente, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, come possibile candidato al ruolo di dt azzurro. Cosa fa davvero Chiellini alla Juventus. Il suo incarico nel club bianconero è istituzionale, non tecnico. Chiellini ricopre il ruolo di consigliere federale in FIGC, affianca Giovanni Carnevali nelle assemblee di Lega, ed è il referente juventino nei rapporti con ECA e UEFA. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Chiellini no alla nazionale: “Felice alla Juve, supporto a Carnevali”

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Chiellini: Molto felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto del club e di Carnevali

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