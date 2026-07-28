Sarà Raffaella Griggi a prendere il posto di Federica Sciarelli. La storica inviata di Chi l'ha Visto? condurrà il programma di Rai 3, dopo che Sciarelli ha lasciato la trasmissione da lei guidata per 22 anni. La decisione è stata ufficializzata martedì 28 luglio. A quanto si apprende, nella nuova stagione del programma, ci saranno degli spazi di conduzione in studio anche per gli altri inviati storici del programma: Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti. Genovese, classe 1973, Griggi è giornalista professionista dal 2020. Con un passato da pallavolista (ha giocato anche in serie B), appassionata di sci e grande tifosa della Sampdoria, la giornalista ha iniziato il suo percorso nella carta stampata, tra sport e cronaca, lavorando per anni nell'edizione ligure di Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi l'ha Visto? Raffaella Griggi nuova conduttrice: chi è l'erede di Federica Sciarelli

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Chi Lha Visto La Nuova Conduzione Dopo Federica Sciarelli

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