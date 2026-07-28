La Rai ha annunciato che Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?, sostituendo l’ultima conduttrice, dopo il termine della sua collaborazione. L’annuncio è stato accompagnato da un’emozionata reazione di Griggi, che si è presentata in lacrime durante l’investitura. La trasmissione, in onda da molti anni, si appresta a cambiare volto con questa scelta.

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. Una delle trasmissioni più longeve e seguite della televisione italiana si prepara a voltare pagina. “Chi l’ha visto?” avrà una nuova conduttrice a partire dalla prossima stagione televisiva, in onda dal 23 settembre, sempre il mercoledì sera su Rai 3. La Rai ha ufficializzato la scelta di Raffaella Griggi, giornalista e volto storico della redazione del programma, che raccoglierà il testimone dopo gli oltre vent’anni di conduzione di Federica Sciarelli. Una decisione destinata a segnare una nuova fase nella storia del programma di servizio pubblico. La scelta della Rai dopo una lunga esperienza nella trasmissione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi l’ha visto?, ora è ufficiale: la Rai sceglie una delle inviate storiche per il dopo Sciarelli, in lacrime dopo l’investitura

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