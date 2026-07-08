Federica Sciarelli ha annunciato che tornerà in onda con una nuova trasmissione, dopo oltre vent’anni di attività nel servizio pubblico. La conduttrice ha invitato il pubblico a seguirla, lasciando intendere un ritorno alle telecamere. La sua presenza è stata una costante nelle storie di cronaca e di persone scomparse, accompagnando milioni di spettatori con il suo stile diretto e sensibile.

Per oltre vent’anni è stata uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico, accompagnando milioni di telespettatori attraverso alcune delle vicende di cronaca più dolorose e complesse del Paese. Ora, però, per Federica Sciarelli si è chiuso un capitolo destinato a entrare nella storia della televisione italiana, lasciando aperti molti interrogativi sul suo futuro professionale. L’ultima puntata di Chi l’ha visto ha segnato infatti il congedo della giornalista dalla trasmissione di Rai3, mettendo la parola fine a un percorso durato ben 22 anni. Un addio accolto con grande emozione dal pubblico e dagli addetti ai lavori, che ha inevitabilmente acceso il dibattito su quale potrà essere la prossima tappa della sua carriera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ora vieni con noi”. Federica Sciarelli, la chiamata ufficiale dopo Chi l’ha visto

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