Chi è Raffaella Griggi tutto sulla giornalista pronta a condurre Chi l’ha visto?

Il dopo Sciarelli entra nel vivo: la giornalista Rai Raffaella Griggi potrebbe guidare il futuro di Chi l’ha visto?. Ecco chi è. Dopo l’addio ufficiale di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si apre una nuova fase per lo storico programma di Rai 3. Terminata l’era della giornalista, che ha guidato la trasmissione per oltre vent’anni, cresce l’attesa per conoscere il volto chiamato a raccoglierne l’eredità. Tra i nomi più accreditati spicca quello di Raffaella Griggi, giornalista Rai esperta di cronaca e da anni parte della squadra del programma. Ma chi è la professionista indicata come possibile nuova padrona di casa? Dopo l’addio ufficiale di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?, prende sempre più quota il nome di Raffaella Griggi come possibile nuova conduttrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Federica Sciarelli, addio a Chi l'ha visto: perché ha lasciato, cosa farà adesso

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Fagnani o Griggi per #Chilhavisto. La #Rai punta sulla conduttrice di #Belve Francesca Fagnani che slitterebbe in primavera con la nuova edizione. L'altra ipotesi è l'inviata del programma Raffaella Griggi. Nelle prossime ore l'annuncio ufficiale. (fonte: Affari x.com

Chi è Raffaella Griggi, la (probabile) sostituta di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?Nata a Genova nel 1973, Raffaella Griggi da anni lavora nella squadra di Chi l’ha visto?. Tra le più esperte giornaliste Rai di cronaca nera, Raffaella dopo un percorso di studi in giurisprudenza, è a ... iodonna.it

Chi è Raffaella Griggi, la giornalista favorita per il dopo Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?Da anni nella redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è indicata tra le favorite per la successione di Federica Sciarelli. Tutto sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata. notizie.it