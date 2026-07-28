Dimitri Hristov ha coinvolto Soraya nel corso di Temptation Island, portandola ad allontanarsi dal suo compagno, Cristian. Durante il programma, il giovane tentatore si è avvicinato ripetutamente alla ragazza, suscitando discussioni tra i telespettatori. La sua presenza ha avuto un ruolo diretto nella rottura della coppia, che si è verificata nel corso della trasmissione.

Dimitri Hristov è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di questa edizione di Temptation Island. Il giovane tentatore infatti si è avvicinato a Soraya nel corso del reality, contribuendo alla fine della relazione della ragazza con Cristian. Chi è Dimitri Hristov. Alto, moro, con un fisico scolpito e un sorriso che ammalia, Dimitri Hristov è uno dei tentatori che hanno riscosso maggiore successo in questa edizione di Temptation Island. Originario di Roma, Dimitri arriva da Torre Angela, noto quartiere della Capitale. Visualizza questo post su Instagram Su Instagram ha un profilo con spunta blu e numero follower, ma non ha post pubblicati. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Dilei.it - Chi è Dimitri Hristov, il tentatore di Soraya a Temptation Island

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dimitri Hristov, chi è il tentatore di Soraya a Temptation Island 2026Dimitri Hristov è uno dei tentatori di Soraya nella stagione 2026 di Temptation Island.

Temptation Island, Soraya gela Cristian nella quinta puntata: "Non lo amo più" e si avvicina al tentatore DimitriNella quinta puntata di Temptation Island, Soraya Sabetta ha dichiarato di non amare più Cristian Mascolino e di non sentire la sua mancanza.

Temi più discussi: Chi è Dimitri Hristov, il single tentatore di Soraya di Temptation Island 2026; Chi è Dimitri Hristov, il tentatore di Soraya Sabetta a Temptation Island 2026; Dimitri Hristov, chi è il tentatore di Soraya | Scatterà il bacio a Temptation Island 2026?; Soraya Sabetta pazza di Dimitri Hristov, le sue parole.

Il tentatore che sta facendo vacillare Soraya: chi è Dimitri Hristov, cosa mostra il suo profilo Instagram e perché sta diventando virale x.com

Chi è Dimitri Hristov, il tentatore di Soraya Sabetta a Temptation Island 2026Dimitri Hristov è il tentatore che sta facendo vacillare il rapporto tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino a Temptation Island 2026 ... fanpage.it

Dimitri Hristov, chi è il tentatore di Soraya a Temptation Island 2026Scopriamo qualche informazione in più su Dimitri Hristov, tentatore di Soraya a Temptation Island. Tra i protagonisti più chiacchierati dell’attuale edizione di Temptation Island 2026 c’è senza dubbio ... novella2000.it