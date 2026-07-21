Nella quinta puntata di Temptation Island, Soraya Sabetta ha dichiarato di non amare più Cristian Mascolino e di non sentire la sua mancanza. La donna ha anche mostrato un avvicinamento a Dimitri, il tentatore del villaggio. La conversazione tra i due ha evidenziato un forte legame, mentre Soraya ha deciso di mettere in discussione la relazione con il suo attuale partner.

Nella quinta serata del reality condotto da Filippo Bisciglia, Soraya Sabetta mette in discussione la storia con Cristian Mascolino e ammette di non sentirne la mancanza, mentre cresce la sintonia con il single Dimitri. La quinta puntata di Temptation Island riaccende i riflettori su una dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Soraya gela Cristian nella quinta puntata: "Non lo amo più" e si avvicina al tentatore Dimitri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Temptation Island, Soraya spiazza Cristian: “Non lo amo più, non mi manca”, Dimitri vuole vederla fuoriDurante la quinta puntata di Temptation Island, Soraya ha dichiarato di non essere più innamorata del suo partner e di non sentire la sua mancanza.

Dimitri Hristov, chi è il tentatore di Soraya a Temptation Island 2026Dimitri Hristov è uno dei tentatori di Soraya nella stagione 2026 di Temptation Island.

Temi più discussi: Temptation Island, Soraya in crisi rifiuta il falò e Cristian sbotta: Mi sento preso in giro; Soraya gela Cristian a Temptation Island: Non lo amo, non mi manca | Dimitri si dichiara: Fuori ci sono; Temptation Island Cristian chiede il falò dopo l'intesa tra Soraya e Dimitri ma lei non si presenta; Andrea distrugge Iris a Temptation Island: Noiosa! Io voglio fare sess*, lei è sempre stanca | Lei furiosa.

Temptation Island, Soraya e Cristian al capolinea: Non lo amo più. Dimitri mi piace, è tutto ciò che desideravo. La reazione del fidanzatoLa relazione tra Soraya e Cristian, insieme da un anno e otto mesi, sembra essere arrivata a un punto di svolta. Nel villaggio delle ... msn.com

Soraya gela Cristian a Temptation Island: Non lo amo, non mi manca | Dimitri si dichiara: Fuori ci sonoSoraya confessa di non amare più Cristian, a Temptation Island 2026, e Dimitri intanto si dichiara a lei: Fuori per te ci sono ... ilsussidiario.net