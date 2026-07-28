Centinaia di tifosi abbracci e cori | Castro accoglienza da re a Roma!

Notizia in breve

Un gruppo di tifosi ha accolto con cori e abbracci l’attaccante arrivato a Roma, dove si prepara ad iniziare la sua nuova esperienza con la squadra. L’arrivo del giocatore ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori, che hanno esposto il loro sostegno con gridate e applausi. La presenza di centinaia di persone ha caratterizzato il momento di benvenuto, dimostrando l’interesse e l’attesa per le prestazioni future dell’atleta nella capitale.