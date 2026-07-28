Bradley Cooper si allena indossando un paio di scarpe Jordan. Le calzature sono state scelte appositamente per gli allenamenti, senza specificare il modello. La decisione di indossare queste scarpe è stata fatta per motivi pratici e di comfort durante l’attività fisica. Le Jordan sono note per la loro performance e stile, ma non ci sono dettagli aggiuntivi sulla scelta. La notizia si concentra esclusivamente sulla presenza delle scarpe durante la sessione di allenamento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Bradley Cooper è, da anni, uno dei collezionisti di sneaker più appassionati di Hollywood. Se l’affermazione può sembrare esagerata, basta ricordare le sue scelte negli ultimi tempi: la Travis Scott x Air Jordan 1 High, una delle collaborazioni più ambite dell’ultimo decennio; le Riccardo Tisci x Nike Air Force 1, che nel mercato secondario raggiungono cifre da capogiro; e persino le Jacquemus x Nike Moon Shoe, acquistate praticamente nel momento stesso in cui sono state lanciate sul mercato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è un motivo per cui Bradley Cooper ha deciso di allenarsi proprio con queste Jordan

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