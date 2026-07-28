C’è lo sconto alla pompa ma solo sul gasolio
Il Consiglio dei ministri ha approvato uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. La riduzione non riguarda la benzina. Il ministro spera che il calo del prezzo del petrolio Brent, legato alla tensione a Hormuz, porti a una diminuzione dei costi alla pompa.
Il Consiglio dei ministri approva una riduzione di 17 centesimi fino al 6 agosto. Esclusa per ora la benzina. Giancarlo Giorgetti spera nella tregua a Hormuz: «Brent in calo, confidiamo che si traduca in un ribasso dei prezzi». Scongiurato il rialzo sui tabacchi. Un provvedimento tampone in attesa di conoscere l’ammontare dell’extragettito Iva di luglio che consentirà di utilizzare la leva della cosiddetta «accisa mobile». Sul prezzo dei carburanti il governo interviene con una manovra in due tempi. La prima fase ha effetto immediato e da oggi (a partire dalla mezzanotte di ieri per l’esattezza) il prezzo del gasolio scende di 17 centesimi al litro. 🔗 Leggi su Laverita.info
Fine dello sconto sulle accise, rincari alla pompa: benzina e diesel più cari
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Carburanti, da oggi gasolio scontato di 17 centesimi al litro Scatta da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio, misura che resterà in vigore fino al 6 agosto. Lo sconto alla pompa, frutto della riduzione di accise..-->continua su lasiritide #carbur facebook
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