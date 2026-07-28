C’è lo sconto alla pompa ma solo sul gasolio

Il Consiglio dei ministri approva una riduzione di 17 centesimi fino al 6 agosto. Esclusa per ora la benzina. Giancarlo Giorgetti spera nella tregua a Hormuz: «Brent in calo, confidiamo che si traduca in un ribasso dei prezzi». Scongiurato il rialzo sui tabacchi. Un provvedimento tampone in attesa di conoscere l’ammontare dell’extragettito Iva di luglio che consentirà di utilizzare la leva della cosiddetta «accisa mobile». Sul prezzo dei carburanti il governo interviene con una manovra in due tempi. La prima fase ha effetto immediato e da oggi (a partire dalla mezzanotte di ieri per l’esattezza) il prezzo del gasolio scende di 17 centesimi al litro. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Fine dello sconto sulle accise, rincari alla pompa: benzina e diesel più cari

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Carburanti, prorogato lo sconto sulle accise fino al 3 luglio. Ma per il diesel il taglio si dimezza: come cambiano i prezzi alla pompaIl governo ha esteso fino al 3 luglio 2026 la riduzione delle accise sui carburanti.

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