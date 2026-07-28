Il 21 luglio 2026 ARAN e le organizzazioni sindacali del comparto hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali valido dal 2025 al 2027.

Il 21 luglio 2026 ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2025-2027. L’intesa interessa 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di Commercio ed altri enti del comparto, stando alle cifre riportate dal comunicato di ARAN diffuso sul sito istituzionale dell’Agenzia ( aranagenzia.it ). La firma del 21 luglio, prosegue il comunicato, conferma “ la continuità e la tempestività che caratterizzano questa tornata contrattuale “. Anche per le Funzioni Locali l’intesa di rinnovo “ viene raggiunta nel corso del periodo di vigenza del contratto, e a non distanza di anni dalla sua scadenza “. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - CCNL Funzioni locali: ecco l’accordo per il triennio 2025-2027

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