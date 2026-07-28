Il sindaco di Ceppaloni ha risposto a Mastella riguardo alle prossime elezioni comunali, affermando che il comune merita rispetto e che le decisioni politiche non sono capricci. Ha sottolineato che presentare una candidatura comporta responsabilità verso i cittadini. La replica è arrivata dopo le dichiarazioni di Mastella, senza ulteriori commenti o precisazioni sul contenuto delle sue affermazioni.

Il sindaco di Ceppaloni replica a Mastella sulle prossime comunali: “Una candidatura è un’assunzione di responsabilità verso i cittadini”.. “Per quanto riguarda le elezioni comunali di Ceppaloni, che si terranno tra due anni, affronto questo appuntamento con la massima serenità, nella consapevolezza che saranno, come sempre, i miei concittadini a decidere. Sono gli stessi cittadini che, nel corso degli anni, hanno già più volte mandato a casa Clemente Mastella. Se davvero intenderà candidarsi, mi risparmierà persino la necessità di mettere in campo una seconda lista, che potrebbe non esserci”. Così Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni risponde alle dichiarazioni rilasciate stamattina da Mastella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cataudo a Mastella: “Ceppaloni merita rispetto, non capricci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, esprime piena solidarietà al collega Felice IammarinoIl sindaco di Ceppaloni ha espresso solidarietà al collega di Sant’Arcangelo Trimonte dopo un’aggressione avvenuta all’interno della sede comunale.

Mastella spiazza tutti: “Mi candido a consigliere comunale di Benevento e poi a sindaco di Ceppaloni”Durante una conferenza stampa dedicata alla riconferma di un presidente della provincia, è stato annunciato che Mastella si candiderà prima come...

Temi più discussi: Clemente Mastella vuole candidarsi per sfizio a sindaco di Ceppaloni? Nel corso degli anni gli elettori lo hanno già più volte mandato a casa... commenta Claudio Cataudo; Risultati elezioni provinciali a Benevento, Lombardi rieletto presidente; Elezioni provinciali, Cataudo: ''Grazie a tutti gli amministratori che hanno creduto nel nostro progetto di cambiamento''; ELEZIONI PROVINCIALI, PARISI (LEGA): IL 36% OTTENUTO DA CATAUDO È LA BASE SU CUI COSTRUIRE L’ALTERNATIVA PER IL SANNIO.

Mastella annuncia: 'Chiuderò la carriera da sindaco di Ceppaloni'Clemente Mastella, l'attuale sindaco di Benevento, ha recentemente annunciato la sua intenzione di porre fine alla propria lunga e significativa carriera politica. La sua volontà è quella di farlo tor ... it.blastingnews.com

Cataudo a Mastella: A Ceppaloni non ci si candida per sfizio. I cittadini meritano rispettoPer quanto riguarda le elezioni comunali di Ceppaloni, che si terranno tra due anni, affronto questo appuntamento con la massima serenità, nella consapevolezza che saranno, come sempre, i miei concit ... ntr24.tv