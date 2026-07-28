Il nuovo centravanti della Roma ha indossato per la prima volta la maglia numero 9, ereditata da Santiago Castro, che si unisce all’attaccante olandese Donyell Malen. La scelta del numero non è solo simbolica, ma rappresenta una tradizione e un’eredità storica per la squadra. La maglia giallorossa con il numero 9 richiama nomi di attaccanti leggendari che hanno scritto pagine importanti del club. Castro ha esordito con questa maglia in occasione di una partita ufficiale.

Non è solo un numero di maglia. E’ un destino, un’investitura, un’ossessione. La "9" della Roma, raccolta in eredità da Santiago Castro, nuovo centravanti giallorosso accanto all’olandese Donyell Malen, è una promessa di felicità per un popolo intero. Quello romanista. E la prima sensazione intensa che l’argentino proverà correndo con quel numero addosso sarà la stessa dei suoi grandi predecessori: lui, il talento ex Bologna, non giocherà mai da solo, perché con lui correranno sempre quelle ombre giganti del passato. E se c’è un attaccante centrale che forse più degli altri può diventare l’esempio per il primo acquisto della stagione, per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Castro e la mitica "9" giallorossa: sulle orme di Prati, Pruzzo, Voeller e Batistuta

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