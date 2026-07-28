Castro e la mitica 9 giallorossa | sulle orme di Prati Pruzzo Voeller e Batistuta
Il nuovo centravanti della Roma ha indossato per la prima volta la maglia numero 9, ereditata da Santiago Castro, che si unisce all’attaccante olandese Donyell Malen. La scelta del numero non è solo simbolica, ma rappresenta una tradizione e un’eredità storica per la squadra. La maglia giallorossa con il numero 9 richiama nomi di attaccanti leggendari che hanno scritto pagine importanti del club. Castro ha esordito con questa maglia in occasione di una partita ufficiale.
Non è solo un numero di maglia. E’ un destino, un’investitura, un’ossessione. La "9" della Roma, raccolta in eredità da Santiago Castro, nuovo centravanti giallorosso accanto all’olandese Donyell Malen, è una promessa di felicità per un popolo intero. Quello romanista. E la prima sensazione intensa che l’argentino proverà correndo con quel numero addosso sarà la stessa dei suoi grandi predecessori: lui, il talento ex Bologna, non giocherà mai da solo, perché con lui correranno sempre quelle ombre giganti del passato. E se c’è un attaccante centrale che forse più degli altri può diventare l’esempio per il primo acquisto della stagione, per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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