Casting per attrici e attori | il film sarà girato tra ottobre e novembre

Un film intitolato «Non mi piegherò» sarà girato a Guastalla tra ottobre e novembre. La produzione ha aperto un casting per attrici e attori, con selezioni in corso. La regista è Aurora Incalza, originaria della Puglia ma residente nella città. La ripresa si svolgerà nella cittadina della Bassa Reggiana, senza altre specifiche sul cast o sulla trama.

Guastalla (Reggio Emilia), 28 luglio 2026 – Un film dal titolo «Non mi piegherò» verrà girato tra ottobre e novembre a Guastalla, diretto da Aurora Incalza, pugliese d’origine ma abitante da alcuni anni nella cittadina della Bassa Reggiana. Il tema principale è la lotta e il supporto per le dipendenze emotive e affettive, nonché della facilità di cadere in vortici di crollo emotivo e psicologico. Si prevedono scene in centro storico, sul fiume Po e a palazzo ducale. Avviati i casting per la ricerca di attori e attrici. E’ stata avviata una raccolta fondi via web per raccogliere risorse per coprire le spese per spostamenti della troupe, vitto e spazi vari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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