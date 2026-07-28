Castellammare sorpreso durante una cessione di droga | arrestato 36enne
Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Castellammare durante un'operazione antidroga a Pozzano. Gli agenti hanno fermato l’uomo dopo aver osservato una cessione di sostanze stupefacenti. Il servizio di osservazione è stato condotto nella zona, portando all’arresto immediato dell’individuo. La polizia ha sequestrato la droga e proseguito le indagini.
Controlli antidroga a Pozzano: fermato un uomo dopo una cessione osservata dagli agenti. Servizio di osservazione nella zona di Pozzano. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto in via Strada Panoramica, nella zona di Pozzano, durante un servizio di controllo del territorio. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Notato un presunto scambio di droga. I poliziotti hanno osservato un’autovettura ferma lungo la strada con a bordo un uomo che sembrava attendere qualcuno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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