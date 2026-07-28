Castellammare sorpreso durante una cessione di droga | arrestato 36enne

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Castellammare durante un'operazione antidroga a Pozzano. Gli agenti hanno fermato l’uomo dopo aver osservato una cessione di sostanze stupefacenti. Il servizio di osservazione è stato condotto nella zona, portando all’arresto immediato dell’individuo. La polizia ha sequestrato la droga e proseguito le indagini.