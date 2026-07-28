Case accessibili in Italia Milano guida il paradosso dei prezzi | un alloggio su due è fuori portata

A Milano, circa il 50% delle case risulta troppo costoso per molte famiglie, secondo dati recenti. La città registra un aumento costante dei prezzi degli immobili e dei costi di vita, rendendo difficile l’accesso alle abitazioni a prezzi contenuti. In Italia, le abitazioni accessibili sono più presenti in altre aree, ma Milano si distingue per l’aumento dei costi, che supera le capacità di spesa di una parte significativa della popolazione.

Milano, 28 luglio 2026 – La casa a prezzo accessibile, in Italia, esiste ma paradossalmente non dove c’è maggiore domanda. Come a Milano, dove ormai i costi degli alloggi e in generale della vita si alzano a dismisura mese dopo mese. Secondo il nuovo indice di accessibilità economica dell' Ufficio Studi di idealista, in Italia il 71% degli alloggi adatti a una famiglia è alla portata di chi ha un reddito medio. "Il dato, però, nasconde appunto un problema- si legge in un comunicato-: quelle case, in larga parte, non si trovano dove le famiglie hanno davvero bisogno di vivere. Nelle grandi città -dove si concentrano lavoro, studio e opportunità- la quota di case alla portata delle famiglie scende sotto la metà di quelle adatte a loro, cioè con almeno tre locali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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