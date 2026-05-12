Il paradosso dei voli low cost in piena crisi | perché su alcune tratte i prezzi scendono fino al 44%

In un momento di aumento dei prezzi del carburante e di incertezza sul fronte delle forniture di energia, alcune compagnie aeree stanno comunque proponendo tariffe scontate, con riduzioni fino al 44% su alcune tratte. La strategia si verifica mentre l’Europa ha deciso di ricorrere alle riserve statunitensi di petrolio per mantenere stabile il rifornimento. Le offerte più economiche sono limitate ad alcune rotte e non interessano tutte le tratte operative.

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