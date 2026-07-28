Caro carburanti la gran perculata dello sconto di 17 centesimi sul gasolio | quando il popolo crede a tutto
Lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, annunciato dallo Stato, appare come un aiuto concreto per chi deve fare il pieno. Tuttavia, in molti casi, questa misura si scontra con la realtà dei prezzi elevati e delle disponibilità limitate di denaro. Il beneficio, infatti, si applica solo a chi può permetterselo, lasciando fuori chi fatica a coprire le spese quotidiane.
Lo Stato propone uno sconto sulle accise — solo per il gasolio — di ben 17 centesimi che, se abbiamo gli sghei per il pieno, fanno la differenza. Ma c’è un “ma”, un grande “ma”. Annunciare lo sconto di 17 centesimi sulle accise è un’ottima operazione di propaganda, ma è anche un avvertimento a chi, genericamente, è abituato a lucrare con i controcazzi sui risparmi dell’automobilista. Lo scrivente, per di più, il caso vuole che possegga un mezzo puramente diesel: no ibrido, no AdBlue, solo vecchio, inquinante ed efficiente gasolio, quello unto, sporco e dannoso. Orbene, proprio stamane, quando il taglio dei 17 centesimi è ancora solo un annuncio, ho fatto un giro tra alcuni benzinai della Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Notizie e thread social correlati
Caro carburanti, Giorgetti: “Sconto di 17 centesimi solo sul gasolio”Il ministro dell’Economia ha annunciato che lo sconto di 17 centesimi al litro si applica esclusivamente sul gasolio, e solo fino al 6 agosto.
Caro carburanti, Giorgetti in CdM: “Sconto di 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto, operazione da € 125mln”Il governo ha deciso di mantenere lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto, con un costo stimato di circa 125 milioni di euro.
Temi più discussi: Gasolio, decreto ponte verso le accise mobili. Dai rincari 800 milioni di extracosti ad agosto; Autobus: il caro carburanti mette in crisi il settore Gran Turismo, ma il problema riguarda anche il Trasporto Pubblico Locale; Benzina alle stelle: il governo tace mentre i prezzi volano; Sulla benzina nessuno sconto, la presa in giro del governo.
Carburanti: CNA FITA Sicilia, prezzi alle stelle, la Regione sblocchi subito i contributi promessiL’Isola detiene il triste primato del gasolio più caro d’Italia nonostante la presenza di grandi raffinerie Palermo – La Sicilia si conferma, ancora una volta, terra di par facebook
Caro carburanti, Basilicata maglia neraSecondo la CGIA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese lucane spenderanno 118 milioni di euro in più per benzina e diesel. È l'incremento più alto d'Italia ... rainews.it
Caro carburante, Cna: La guerra in Iran è costata 4,5 miliardi alle famiglie italianeLa guerra in Iran ha già presentato a famiglie e imprese italiane un conto da oltre 4,5 miliardi di euro alla pompa. È il maggiore esborso stimato dalla ... gds.it