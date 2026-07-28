Caro carburanti la gran perculata dello sconto di 17 centesimi sul gasolio | quando il popolo crede a tutto

Lo Stato propone uno sconto sulle accise — solo per il gasolio — di ben 17 centesimi che, se abbiamo gli sghei per il pieno, fanno la differenza. Ma c’è un “ma”, un grande “ma”. Annunciare lo sconto di 17 centesimi sulle accise è un’ottima operazione di propaganda, ma è anche un avvertimento a chi, genericamente, è abituato a lucrare con i controcazzi sui risparmi dell’automobilista. Lo scrivente, per di più, il caso vuole che possegga un mezzo puramente diesel: no ibrido, no AdBlue, solo vecchio, inquinante ed efficiente gasolio, quello unto, sporco e dannoso. Orbene, proprio stamane, quando il taglio dei 17 centesimi è ancora solo un annuncio, ho fatto un giro tra alcuni benzinai della Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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