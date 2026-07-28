I prezzi del gasolio sono diminuiti di appena 0,5 centesimi di euro, con alcune regioni come Campania e Molise che registrano un aumento. Nonostante il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale per contenere i rincari dei carburanti durante le ferie, l’effetto sul mercato è minimo. I prezzi alla pompa restano sostanzialmente invariati, senza evidenti cali significativi. La misura adottata non sembra aver prodotto i risultati sperati nelle prime ore dalla sua entrata in vigore.

Effetto quasi nullo. All’indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto approvato lunedì per tamponare l’emergenza del rincaro dei carburanti durante le ferie non sta ancora avendo gli effetti sperati dal governo. L’impatto del mini taglio delle accise di 17 centesimi, limitato al solo gasolio, è impercettibile. Le rilevazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano infatti un calo medio del diesel di appena 0,005 euro al litro – 0,5 centesimi – rispetto a ieri. Consumatori e autotrasportatori confermano quindi a ragion veduta la bocciatura dell’intervento, che Giorgia Meloni ha definito “tempestivo” ammettendo però che non è risolutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Carburanti, lo sconto sul gasolio c’è ma non si vede: prezzi giù solo di 0,5 cent. E in Campania e Molise salgono

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Carburanti, Giorgetti: sconto sul gasolio per 17 cent fino 6 agosto

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