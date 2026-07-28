Capri vent’anni dopo | Come una fiction degli anni Duemila è diventata il nuovo culto social

Da metropolitanmagazine.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una fiction di Rai Uno ambientata a Capri, trasmessa vent’anni fa, è oggi al centro di un nuovo interesse sui social media. Le immagini di panorami spettacolari, le storie d’amore e i personaggi della serie continuano a essere condivisi e commentati online, trasformando lo show in un fenomeno culturale duraturo. La serie, che ha contribuito a definire l’immaginario estivo italiano, rimane un punto di riferimento per molti appassionati.

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La fiction di Rai Uno Capri è diventata il simbolo di un modo di raccontare l’estate italiana fatto di panorami mozzafiato, storie sentimentali e personaggi destinati a rimanere nell’immaginario collettivo. Oggi, a quasi vent’anni dal debutto, quella serie è tornata sorprendentemente al centro della conversazione digitale. Negli ultimi mesi TikTok, Instagram e X si sono riempiti di scene iconiche, montaggi nostalgici e citazioni volti a riscoprire la fiction; non si tratta soltanto dell’ennesimo fenomeno “vintage” perché il ritorno di Capri racconta qualcosa di più profondo sul modo in cui i social network riscrivono la memoria culturale. Il ritorno di Capri: quando una fiction diventa un fenomeno virale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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