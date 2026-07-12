Bianca Guaccero al BCT Festival | Capri è ancora nel cuore del pubblico vent’anni dopo continua a emozionare Magari arrivasse una nuova stagione – Video

Da superguidatv.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al BCT Festival di Benevento, Bianca Guaccero ha dichiarato che Capri rimane nel cuore del pubblico e che, a vent’anni dalla sua uscita, continua a emozionare. Ha anche espresso il desiderio di vedere una nuova stagione della serie. Durante l’evento, l’attrice ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e della sua vita recente.

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In occasione del BCT Festival di Benevento, Bianca Guaccero ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e della sua vita recente. Dall’incredibile ritorno in tv di Capri all’esperienza vissuta al Royal Ascot, passando per il ballo e il programma Dalla strada al palco, l’attrice e conduttrice si è raccontata con grande sincerità. Intervista a Bianca Guaccero al BCT Festival. Bianca, il ritorno di Capri in tv ha riportato alla mente tanti ricordi. Che effetto ti ha fatto rivederti dopo tutti questi anni? È stata una grande emozione. Quest’anno Capri compie vent’anni e quando interpretavo Carolina Scapece avevo appena venticinque anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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