A Capri, sono stati installati nuovi accosti legali presso lo Scoglio delle Sirene. Questa zona, famosa per i faraglioni e Marina Piccola, riceve ogni giorno il passaggio di centinaia di imbarcazioni di diverse dimensioni. La modifica riguarda le aree di attracco autorizzate, con l’obiettivo di regolare il traffico nautico e migliorare la sicurezza. L’intervento si inserisce in un piano di gestione delle attività marittime nell’area.

Faraglioni, Marina Piccola, il paradiso del versante orientale dell’isola assaltato ogni giorni da centinaia di imbarcazioni piccole grandi. Da gommoni e natanti a mega yacht, da barche privati ai charter tutti hanno un solo obiettivo: guadagnare un pochino di spazio allo Scoglio delle Sirene per poter toccare terra, sbarcare, consentire agli ospiti di visitare i luoghi più belli dell’isola o frequentare gli stabilimenti più esclusivi. Sulla regolamentazione di questi sbarchi ieri la consigliera comunale con delega alla Risorsa Mare, Vanessa Ruocco, ha spiegato a Il Mattino che è stato approvato dall’amministrazione comunale un regolamento con cui si autorizza l’accosto allo scoglio di una imbarcazione ogni 12 minuti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Capri, solo ?accosti? legali per lo Scoglio delle Sirene

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