La società responsabile dello Stadio Renzo Barbera ha annunciato di voler ritirarsi dall'iniziativa di ristrutturazione dell'impianto. La decisione è stata comunicata tramite una lettera dell'amministratore delegato e mette a rischio la candidatura dello stadio per ospitare le partite degli Europei 2032. La mancata partecipazione potrebbe compromettere un investimento di circa 32 milioni di euro destinato alla riqualificazione. La situazione crea un grave problema per il progetto e la possibilità di ospitare l'evento internazionale.

Lo Stadio Renzo Barbera di Palermo vede la propria candidatura a ospitare partite degli Europei 2032 a fortissimo rischio: nelle ultime ore la società, con una missiva firmata dall'Ad Giovanni Gardini, ha affermato di volersi ritirato dall'iniziativa di riqualificazione dell'impianto. Al centro dello scontro le modifiche al progetto apportate dalla Ragioneria generale del comune siciliano e dalla segreteria comunale che avrebbero reso i costi privati (250 milioni) ben più alti, fatto ritenuto inaccettabile e oltremodo pesante sul piano economico dal club., Tra i principali nodi, secondo quanto appreso da ANSA, ci sarebbero i 30 milioni di euro che il Palermo era pronto ad anticipare per sopperire alla mancanza dell'apporto pubblico previsto dal Piano economico-finanziario. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Caos Palermo, società contro il Comune per la ristrutturazione del Barbera: stop al progetto, Euro32 a rischio

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