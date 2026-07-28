Un atleta toscano si è piazzato quarto ai Mondiali Under 23 di canottaggio, a soli 90 centesimi dal podio. La sua posizione rappresenta un risultato di rilievo, considerando la vicinanza alla medaglia. La performance ha suscitato attenzione nel settore, sottolineando la competitività a livello giovanile. Nessuna informazione aggiuntiva su altri risultati o dettagli della competizione è stata fornita.

Quando un quarto posto ai Mondiali under 23, ad appena 90 centesimi dal podio, ha il valore di una medaglia. Protagonista di questa ennesima impresa è il fiorentino Giovanni Paoli, atleta della Canottieri Firenze tesserato per le Fiamme Oro, che a 19 anni compiuti il 17 marzo, dopo aver già vinto tutto in Italia e all’estero (europei e mondiali) a livello juniores, è sceso in gara nello scorso fine settimana a Duisburg (Germania) nel suo primo campionato iridato under 23. Un’impresa di per sé già non facile quando ti trovi a dover affrontare quasi tutti avversari di due-tre anni più grandi e con un’esperienza maggiore sulle spalle.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Canottaggio - Quarto posto di grande rilievo per il fiorentino. Mondiali Under 23. Paoli sfiora il podio

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