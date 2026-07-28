Canosa di Puglia | deve scontare nove anni di carcere latitante arrestato in una villa con piscina Carabinieri

Notizia in breve

Un uomo ricercato per aver evitato di scontare nove anni di carcere è stato arrestato dai carabinieri in una villa con piscina. La Procura di Trani aveva emesso un provvedimento di esecuzione della pena e l’arresto è avvenuto durante un intervento nelle ultime ore. L’individuo, che era in fuga, è stato portato in carcere.