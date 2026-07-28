Canosa di Puglia | deve scontare nove anni di carcere latitante arrestato in una villa con piscina Carabinieri
Un uomo ricercato per aver evitato di scontare nove anni di carcere è stato arrestato dai carabinieri in una villa con piscina. La Procura di Trani aveva emesso un provvedimento di esecuzione della pena e l’arresto è avvenuto durante un intervento nelle ultime ore. L’individuo, che era in fuga, è stato portato in carcere.
Di seguito un comunixato diffuso dai carabinieri: La Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione a carico di un 54enne originario di questa provincia, il quale deve espiare la pena definitiva di 9 anni di reclusione per i reati di omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata. L’uomo si era reso irreperibile nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione della condanna definitiva, facendo immediatamente scattare una mirata attività di ricerca da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che sono riusciti a individuarlo e a trarlo in arresto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
17 FEBBRAIO 2026 - CANOSA DI PUGLIA: FORZA POSTO DI BLOCCO E TRAVOLGE POLIZIOTTO, ARRESTATO 26ENNE
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