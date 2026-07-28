Nelle aree colpite dagli incendi, i Canadair disponibili sono insufficienti rispetto alle esigenze. In alcune zone, i voli di bombardamento vengono effettuati con mezzi limitati, rallentando gli interventi di spegnimento. La mancanza di aerei adeguati ha generato critiche tra le autorità e i residenti, che evidenziano come la scarsità di mezzi aerei possa complicare ulteriormente la gestione delle fiamme. La situazione evidenzia una carenza di risorse nel contrasto ai roghi più estesi.

Roma, 28 luglio 2026 – Assieme ai devastanti incendi degli ultimi giorni, in Francia è scoppiata anche la polemica sui suoi Canadair. Perché proprio nelle settimane in cui è in corso una delle peggiori emergenze incendi della storia recente, i francesi hanno scoperto che non ci sono abbastanza aerei disponibili per contrastare i roghi. Mentre oltre 116 mila ettari sono già andati in fumo tra sud-ovest francese, Corsica e dipartimenti della Gironda e delle Landes, e ieri le fiamme erano arrivate fino a 15 chilometri da Bordeaux, alcuni piloti in servizio sui Canadair francesi hanno denunciano che su 12 velivoli della flotta nazionale, in alcuni dei giorni più critici dell'emergenza ne erano operativi solo 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Canadair insufficienti nella Francia che brucia, s’infiamma la polemica. “Il bombardiere d’acqua è solo un cerotto”

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