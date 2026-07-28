Il centrodestra chiede un candidato per il campo largo, ma ancora non ha un nome ufficiale. La legge elettorale richiede che ogni coalizione presenti candidato e simbolo contemporaneamente, altrimenti le liste non sono ammesse. La scelta del nome del premier rimane quindi un passaggio critico, mentre manca ancora un programma condiviso tra gli alleati. La questione del candidato si intreccia con le tempistiche e le strategie di ogni formazione politica.

Una riga dello Stabilicum ha già deciso l’estate del centrosinistra, e l’ha scritta il centrodestra. La nuova legge elettorale obbliga ogni coalizione a depositare il nome del candidato premier insieme al contrassegno, pena l’inammissibilità delle liste. La Camera l’ha licenziata il 16 luglio 2026 con 217 voti favorevoli e 152 contrari, prima firma Galeazzo Bignami ( FdI), e il testo è ora in commissione al Senato. Da allora il campo largo discute di procedure: primarie, garanti, benedizioni esterne. Campo largo, tra benedizioni esterne e veti. Le benedizioni sono il capitolo più istruttivo. Secondo il racconto del Fatto Quotidiano di... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Campo largo, la legge del centrodestra chiede un nome che non c’è. Ma manca ancora pure il programma

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Come funziona la legge elettorale Stabilicum di Meloni: centrodestra vs campo largo, chi vincerebbe

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