Alla Mostra del Cinema di Venezia 83, la presenza femminile tra i partecipanti è molto bassa. Questa situazione non è cambiata negli ultimi anni, secondo quanto riferito. La rappresentanza delle donne nel settore cinematografico presente alla manifestazione rimane limitata, senza segnali di miglioramento recenti. La questione ha suscitato alcune polemiche tra gli addetti ai lavori, che evidenziano la mancanza di un progresso culturale in questo ambito.

Venezia 83è appena iniziatoe anche le polemiche. Tra tutte ce ne è una che non passa inosservata: alla Mostra del cinemala presenza femminile scarseggia. A lamentarlo sono state alcune associazioni, composte da esponenti del mondo della settima arte, che si sono unite e hanno scelto di scrivere unalettera aperta al direttore artistico Alberto Barbera, chiedendo una riflessione più ampia sui criteri con cui vengono selezionate le opere. A firmare il documento sono 100autori, Anac, Docit, Air3, Eva e Women in Film, Television & Media Italia, che parlano di un problema strutturale. Nel testo, dal titoloWhen will they ever learn, le associazioni sottolineano come la questione non riguardi soltanto il raggiungimento della parità numerica, ma un cambiamento culturale più profondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Venezia 83, la presenza femminile scarseggia: “Nessun cambiamento culturale negli ultimi anni”

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