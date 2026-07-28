Calore inquinato si attende la verità | indagini sul depuratore e verifiche sul biometano
Le indagini della Procura sulla contaminazione del fiume Calore proseguono, con attenzione rivolta al funzionamento del depuratore e alle verifiche sul biometano. L’episodio di inquinamento, avvenuto nel fine settimana, ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua e sulle possibili cause legate alle attività di trattamento dei reflui e alla produzione energetica. Le autorità stanno esaminando i dati raccolti per accertare eventuali responsabilità e determinare le cause precise dell’inquinamento.
Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono le indagini della Procura della Repubblica per chiarire le cause del grave episodio di inquinamento che, nell’ultimo fine settimana, ha interessato il fiume Calore. Si attendono ora gli esiti delle analisi tecniche e dei monitoraggi, ritenuti decisivi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Negli uffici del Comune, al momento, non sono ancora pervenuti provvedimenti o comunicazioni ufficiali da parte della magistratura. Nel frattempo proseguono i controlli lungo il corso d’acqua che attraversa la città. Il sequestro disposto dalla Procura riguarda il depuratore consortile Asi di Ponte Valentino ed è stato notificato ai vertici della società che gestisce l’impianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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