Calore inquinato si attende la verità | indagini sul depuratore e verifiche sul biometano

Notizia in breve

Le indagini della Procura sulla contaminazione del fiume Calore proseguono, con attenzione rivolta al funzionamento del depuratore e alle verifiche sul biometano. L’episodio di inquinamento, avvenuto nel fine settimana, ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua e sulle possibili cause legate alle attività di trattamento dei reflui e alla produzione energetica. Le autorità stanno esaminando i dati raccolti per accertare eventuali responsabilità e determinare le cause precise dell’inquinamento.