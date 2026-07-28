Calo demografico quali sono i Paesi europei destinati a perdere più abitanti entro il 2050

Entro il 2050, diversi Paesi europei sono previsti perdere una parte significativa della loro popolazione. L’Italia si trova tra i paesi più colpiti dal calo demografico, con una riduzione prevista degli abitanti. La diminuzione della popolazione riguarda anche altri Stati europei, che affronteranno un decremento numerico consistente nei prossimi decenni. La tendenza si basa su dati demografici attuali e previsioni di crescita naturale e migrazione.

L’Europa si prepara a un profondo cambiamento demografico e l’Italia è tra i Paesi che rischiano di subire maggiormente gli effetti del calo della popolazione. Le nuove proiezioni europee mostrano infatti un progressivo ridimensionamento del numero degli abitanti in gran parte del continente, con alcune aree italiane tra quelle destinate a registrare le perdite più significative entro il 2050. Secondo le stime citate da Sky TG24, il fenomeno non riguarda soltanto la diminuzione delle nascite, ma anche l’invecchiamento della popolazione e lo squilibrio sempre più evidente tra generazioni. L’Unione europea, dopo aver raggiunto il suo picco... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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