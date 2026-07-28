In Emilia Romagna si registrano temperature fino a 38 gradi, con poche variazioni notturne. L'ondata di caldo, proveniente dall'Africa, ha ripreso vigore dopo circa una settimana di tempo più fresco. La quarta ondata estiva è attesa a partire da mercoledì 28 luglio, portando condizioni di elevata temperatura che si protrarranno senza significative diminuzioni notturne.

Dopo un break lungo più o meno una settimana torna il grande caldo. La quarta ondata dell’estate è prevista a partire da mercoledì 28 luglio, con un’incognita non da poco. Di certo prima o poi finirà come quelle passate, ma, al momento, i modelli utili ai meteorologi per le previsioni non permettono di fare ipotesi a breve termine. «Almeno fino al weekend del 7 agosto – spiega il meteorologo di Ampro Roberto Nanni – il caldo si farà sentire con tutte le conseguenze del caso. Nella nostra Regione sarà avvertito in maniera omogenea ovunque, in particolare nelle pianure e sul versante padano. Azzardare le previsioni nel futuro anteriore è sempre rischioso ma non è neppure escluso che questa ondata si spinga anche oltre al fine settimana dell’8 agosto». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Caldo in Emilia Romagna, nuova ondata: «Masse calde dall'Africa. Si arriva a 38 gradi, non calerà nemmeno di notte»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emilia Romagna: nuova ondata di caldo in arrivo

Notizie e thread social correlati

Il caldo estremo del solstizio d’estate: bollino rosso a Bologna, fino a 38 gradi in Emilia RomagnaNella giornata di oggi, Bologna e l’Emilia-Romagna hanno vissuto un’ondata di caldo intenso.

Emilia-Romagna, ritorna il grande caldo con temperature sopra i 38 gradi. L'Antoniano di Bologna: «Piscina e gita al mare per i più fragili»In Emilia-Romagna, le temperature superano i 38 gradi, segnando l’arrivo della terza ondata di caldo estivo nel 2026.

Temi più discussi: Fiammata africana, dopo i nubifragi torna il super caldo: attesi 40 gradi in Emilia Romagna, ecco quando; Maltempo, temporali e disagi: salvati due escursionisti nel Reno, alberi caduti e allagamenti; Meteo Emilia-Romagna, arrivano temporali e temperature in forte calo ma nel fine settimana torna il caldo: Con una nuova ondata; Meteo, dopo i nubifragi si torna a 40 gradi: da mercoledì caldo in intensificazione.

Fiammata africana, dopo i nubifragi torna il super caldo: attesi 40 gradi in Emilia Romagna, ecco quando: Si apre un periodo di alta pressione che potrebbe proseguire per minimo 7-10 giorni, con un graduale aumento termico fino al prossimo… dlvr.it/TTkFb3 x.com

Caldo in Emilia Romagna, nuova ondata: Aria calda in arrivo dall'Africa. Si arriva a 38 gradi, non calerà nemmeno di notteIl 2026 sarà uno degli anni più caldi di sempre, in arrivo una nuova ondata. Il meteorologo di Ampro Roberto Nanni: Colpita in particolare la pianura ... corrieredibologna.corriere.it

Meteo Emilia-Romagna, arrivano temporali e temperature in forte calo ma nel fine settimana torna il caldo: Con una nuova ondataLe previsioni meteo in regione portano alla fine dell'ondata di calore con una nuova allerta gialla per i temporali. Giorni di instabilità ... corrieredibologna.corriere.it