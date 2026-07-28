Caldo in Emilia Romagna nuova ondata | Masse calde dall' Africa Si arriva a 38 gradi non calerà nemmeno di notte

Da corrieredibologna.corriere.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Emilia Romagna si registrano temperature fino a 38 gradi, con poche variazioni notturne. L'ondata di caldo, proveniente dall'Africa, ha ripreso vigore dopo circa una settimana di tempo più fresco. La quarta ondata estiva è attesa a partire da mercoledì 28 luglio, portando condizioni di elevata temperatura che si protrarranno senza significative diminuzioni notturne.

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Dopo un break lungo più o meno una settimana torna il grande caldo. La quarta ondata dell’estate è prevista a partire da mercoledì 28 luglio, con un’incognita non da poco. Di certo prima o poi finirà come quelle passate, ma, al momento, i modelli utili ai meteorologi per le previsioni non permettono di fare ipotesi a breve termine.  «Almeno fino al weekend del 7 agosto – spiega il meteorologo di Ampro Roberto Nanni – il caldo si farà sentire con tutte le conseguenze del caso. Nella nostra Regione sarà avvertito in maniera omogenea ovunque, in particolare nelle pianure e sul versante padano. Azzardare le previsioni nel futuro anteriore è sempre rischioso ma non è neppure escluso che questa ondata si spinga anche oltre al fine settimana dell’8 agosto». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Caldo in Emilia Romagna, nuova ondata: «Masse calde dall'Africa. Si arriva a 38 gradi, non calerà nemmeno di notte»
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Emilia Romagna: nuova ondata di caldo in arrivo

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