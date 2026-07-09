In Emilia-Romagna, le temperature superano i 38 gradi, segnando l’arrivo della terza ondata di caldo estivo nel 2026. Secondo le rilevazioni di Arpae, le condizioni climatiche sono caratterizzate da massime elevate e ondate di calore persistenti. L’Antoniano di Bologna ha organizzato attività come piscine e gite al mare per le persone più fragili, per affrontare il caldo intenso. La situazione climatica resta sotto osservazione, con previsioni di ulteriori temperature elevate nei prossimi giorni.

In Emilia-Romagna è in arrivo la terza ondata di calore dell’estate 2026, già iniziata all’insegna delle temperature estreme. Oggi, ome spiega Arpae, l’agenzia regionale ambientale, «è previsto un primo picco di temperatura con massime che si riporteranno sopra i 38 gradi in pianura per poi scendere leggermente nel fine settimana per il passaggio di temporali sparsi, ma rimanendo sempre prossime a condizioni di caldo intenso». La prossima settimana, invece, «ci sarà un’ulteriore risalita delle temperature, con un picco attorno alla metà del mese». Il forte calore stringerà nella sua morsa le città, ma anche la costa. Il cambiamento climatico sta facendo emergere una nuova forma di povertà, cioè l’impossibilità economica di raffrescare la propria abitazione durante le ondate di calore («cooling poverty»). 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Emilia-Romagna, ritorna il grande caldo con temperature sopra i 38 gradi. L'Antoniano di Bologna: «Piscina e gita al mare per i più fragili»

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