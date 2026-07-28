caldo estremo a firenze aperti tutto agosto gli spazi per anziani e gli atelier alzheimer

A Firenze, gli spazi per anziani e gli Atelier Alzheimer rimangono aperti tutto agosto. Le strutture sono state mantenute operative per offrire supporto a chi vive in città e si prende cura di familiari con demenza. La decisione riguarda anche le aree dedicate alle persone anziane, che trovano così assistenza durante il mese. Nessuna chiusura o sospensione delle attività è stata annunciata, garantendo continuità di servizi anche nel periodo estivo.

Firenze, 28 luglio 2026 – L’estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città soprattutto per le persone anziane e per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. La riduzione delle attività, il caldo e il rischio di isolamento rendono ancora più importante poter contare su punti di riferimento e occasioni di incontro. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli Atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. Gli incontri si terranno il lunedì e il giovedì al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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