L’ospedale San Bartolomeo di Sarzana segnala che le alte temperature e l’afa sono aggravate da infrastrutture obsolete e da una carenza di personale tecnico. La struttura evidenzia come queste condizioni influenzino negativamente le condizioni di lavoro e il funzionamento generale. La situazione si inserisce in un quadro di criticità più ampio legato alla manutenzione e alla gestione delle strutture ospedaliere.

Sarzana, 28 luglio 2026 – Ospedale San Bartolomeo: “Dietro l’emergenza caldo c’è un’emergenza ancora più profonda che riguarda il personale tecnico e le infrastrutture”. Lo spiega Luciano Mondini, consigliere comunale di Italia Viva e presidente della commissione ambiente del Comune di Santo Stefano Magra: “Decenni di investimenti insufficienti sulle infrastrutture ospedaliere, impianti spesso sottodimensionati, obsoleti o non più adeguati alle attuali esigenze assistenziali. I sistemi di climatizzazione, le reti idrauliche e numerosi altri impianti tecnologici richiedono investimenti significativi che non possono essere imputati alle scelte o all’operato del personale tecnico oggi chiamato a garantirne il funzionamento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo e afa in ospedale: “Infrastrutture vecchie e poco personale tecnico”

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