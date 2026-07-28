Fabrizio Romano ha riferito che il centrocampista potrebbe lasciare l’Inter, mentre il difensore inglese è atteso a Milano. La trattativa per il trasferimento di Romero resta aperta. L’attenzione del club si concentra anche su rinforzi per la difesa, con trattative in corso per diversi giocatori. Nessuna conferma ufficiale su date o dettagli, ma le operazioni sono in fase avanzata.

di Alberto Petrosilli Il giornalista Fabrizio Romano aggiorna sulle possibili uscite dei nerazzurri e sulle strategie per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione. Il mercato dell’ Inter continua a muoversi tra possibili cessioni e nuovi innesti. Nell’ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione dei nerazzurri, soffermandosi in particolare sul futuro di Davide Frattesi, ma anche sugli sviluppi relativi a John Stones e Cristian Romero. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo Romano, le dichiarazioni dell’agente Beppe Riso confermano che intorno a Frattesi potrebbero presto svilupparsi importanti movimenti di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, Fabrizio Romano fa il punto sul mercato: Frattesi può partire, Stones atteso a Milano e resta viva la pista Romero

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Fabrizio Romano ha SVELATO il nome del nuovo ESTERNO DESTRO per l'Inter

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Romano: Inter-Frattesi, la situazione. Stones, in settimana le visite. Su Romero voglio dire...Nell'ultimo video postato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell'Inter. Il giornalista analizza le parole di Beppe Riso per parlare del futuro di Davide Frattesi. fcinter1908.it

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