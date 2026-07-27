Calciomercato Inter non solo Stones | resta viva la pista Curtis Jones per il centrocampo

L'Inter sta valutando l'acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, che avrebbe mostrato disponibilità al trasferimento. La società si sta inoltre avvicinando all'accordo per l'acquisto di John Stones, difensore del club inglese. Mentre si definiscono i dettagli per quest'ultimo, il club continua a monitorare anche altri profili per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione. La trattativa con Jones è ancora in corso.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri continuano a seguire il talento del Liverpool Curtis Jones: il giocatore è aperto al trasferimento a Milano. Mentre l’ Inter è ormai vicinissima a definire l’arrivo di John Stones, la dirigenza continua a lavorare anche per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, considerato un elemento ideale per il progetto tecnico di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il classe 2001 è attualmente legato ai Reds da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Internews24.com

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