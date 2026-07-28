Il direttore sportivo e il responsabile dell'area tecnica del club sono impegnati nelle operazioni di mercato. La squadra di seconda categoria ha annunciato l’arrivo di nuovi giocatori, tra cui tre volti noti: Del Freo, Bui e Ktehella. La formazione si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di competere senza proclami, puntando su una rosa rafforzata. La società ha reso pubblici alcuni dettagli sugli acquisti, senza tuttavia comunicare obiettivi specifici.

La matricola Monti si presenta ai nastri di partenza della Seconda Categoria con il passo di chi non vuole fare la comparsa. Nessun proclama, ma un cantiere aperto nel quale il direttore tecnico Matteo Canori e direttore sportivo Giacomo Manassero stanno cercando di mettere insieme esperienza, entusiasmo e quella voglia di appartenenza che, da queste parti, vale quasi quanto un gol segnato al novantesimo. L’innesto che più stuzzica la fantasia è quello di Gabriele Del Freo, centrocampista proveniente dal San Vitale. Giocatore di corsa e personalità, è destinato a diventare uno dei cardini della mediana di mister Balloni, chiamato a dare equilibrio e qualità a una squadra che dovrà misurarsi con un campionato più impegnativo rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Seconda il dt Matteo Canori e il ds Giacomo Manassero sono attivi sul fronte mercato. La matricola Monti scopre le carte. Tra le novità Del Freo, Bui e Ktehella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amorim infiamma il Milan: "Voglio la Seconda Stella". Poi scopre le carte sul futuro di Modri?

Calcio In Seconda Categoria giorni di grande lavoro per il ds Cerutti e il dt Conti. Il Filattiera punta su mister Conti: "La società ha idee molto chiare»Il Filattiera ha confermato la fiducia nel tecnico Gianluca Conti, affidandogli la guida della squadra.