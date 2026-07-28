La squadra di calcio di Eccellenza toscana ha ufficializzato il ritorno di Gabriele Baccani e l’ingaggio dell’argentino Ramiro Merlo, completando così il reparto difensivo. La formazione si sta preparando per il prossimo campionato, con il settore difensivo quasi interamente rinnovato rispetto alla stagione precedente. La società ha concluso gli ultimi acquisti per rafforzare la linea difensiva in vista dell’avvio del torneo.

Si vanno completando gli ultimi tasselli della formazione della Colligiana che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. La dirigenza del club biancorosso, in particolare, negli ultimi giorni ha provveduto a completare il reparto difensivo, quasi interamente rinnovato rispetto allo scorso anno. A partire da un gradito ritorno al ‘Gino Manni’: dopo appena una stagione all’Affrico, infatti, Gabriele Baccani (nella foto) indosserà nuovamente la maglia biancorossa. Classe 2004, Baccani ha all’attivo 83 presenze a Colle, ed è ben conosciuto dai tifosi per la discreta vena realizzativa (11 reti, incluse alcune di pregevole fattura). Arriva... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana ha completato la difesa. E’ ufficiale il ritorno di Gabriele Baccani. Ingaggiato l’argentino Ramiro Merlo

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