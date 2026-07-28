Secondo un sondaggio Swg, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle registrano una diminuzione nei consensi, mentre Futuro Nazionale continua a crescere e si avvicina a Forza Italia. Nel frattempo, la Lega segna anche un aumento dei voti. Il partito di Vannacci si avvicina a Forza Italia, mentre i partiti del campo progressista perdono terreno.

Perdono terreno Partito democratico e Movimento 5 stelle, mentre continua la crescita di Futuro Nazionale che adesso punta a Forza Italia (ma sale anche la Lega ). Sono questi i principali elementi che vengono fuori dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. L’orientamento di voto di questa settimana premia i partiti di destra: in particolare quello di Roberto Vannacci che si attesta al 6,9% segnando un +0,2%. Dopo avere superato nei sondaggi Lega e Alleanza Verdi-Sinistra, FN ora tallona il partito fondato da Silvio Berlusconi. Forza Italia (al 7,6% ) adesso è a 0,7 punti percentuali di distanza: la formazione di Antonio Tajani è l’unico partito del centrodestra che perde terreno in questi sette giorni (-0,1%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Calano i partiti del campo progressista mentre il partito di Vannacci si avvicina a Forza Italia: il sondaggio Swg

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