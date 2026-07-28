C’è ancora incertezza sulla possibilità che un rappresentante del centrodestra possa diventare presidente della Repubblica. La premier ha commentato che questa eventualità non le sembrerebbe sorprendente e sarebbe una naturale evoluzione della politica italiana. Le sue dichiarazioni sono arrivate mentre il dibattito pubblico si concentra sulla futura scelta del capo dello Stato. Nessuna conferma ufficiale è stata data riguardo a candidature concrete o decisioni imminenti.

Le parole di Giorgia Meloni sulla possibilità che un esponente del centrodestra possa un giorno salire al Quirinale continuano ad alimentare il dibattito politico. Dopo le critiche delle opposizioni, sulla questione è intervenuto anche il filosofo Massimo Cacciari, che ha dichiarato di non trovare affatto sorprendente un’eventuale elezione della premier alla Presidenza della Repubblica. Le parole di Meloni. Nelle scorse settimane la presidente del Consiglio aveva affermato: «Un presidente di centrodestra al Quirinale? Non è detto che non si possa superare questo tabù». Una dichiarazione che aveva suscitato la dura reazione delle opposizioni, che avevano accusato la maggioranza di voler occupare tutte le principali istituzioni dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Cacciari su Meloni al Quirinale: “Non mi scandalizzerebbe, sarebbe la conclusione logica della politica italiana”

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